Malezya'da Covid-19 vaka sayıları bir haftada yaklaşık yüzde 120 arttı
Malezya genelinde 8-14 Mayıs arasında kaydedilen yeni Covid-19 vaka sayılarının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 119,2 arttığı bildirildi.
Malezya Sağlık Genel Müdürü Dr. Noor Hisham Abdullah, yaptığı açıklamada, ülke genelindeki haftalık vaka sayısının bir önceki haftada 8 bin 732 olduğunu, bu rakamın 8-14 Mayıs arasında 19 bin 137'ye ulaşarak yüzde 119,2'lik artış gösterdiğini belirtti.
Sağlık tesisleri, kamu hastaneleri, Covid-19 karantina ve tedavi merkezlerine kabul edilen hasta sayısı da bir önceki haftaya oranla yüzde 38 yükseldi.
Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 2 bin 239 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 4 milyon 478 bin 112'ye yükseldi. Ülkede, 1263 kişi daha virüsü yendi, iyileşen kişi sayısı 4 milyon 411 bin 762 oldu.
Son 24 saatte 3 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 35 bin 615'e ulaştı.
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