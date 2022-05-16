Bill Gates, 'Covid-19 aşılarına çip koydu' iddialarına cevap verdi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:28

Bill Gates, Çin'in Wuhan kentinde başlayıp hızla dünyaya yayılan Covid-19 pandemisinin çok tartışılan isimlerinden biri oldu. Bill Gates'i, bir kesim "dünya nüfusunu azaltmak isteyen güçlerin arkasındaki isim" bir kesim ise "insanları takip etmek için aşılara çip koyduğu" iddiasıyla suçladı. Daha önce de komplo teorilerine ilişkin görüşlerini aktaran Gates, CNN'den Anderson Cooper ile gerçekleştirdiği röportajda, insanlara izleme çipleri yerleştirebileceğine dair söylentileri ele aldı. Aşı olunmasının önüne geçilmesinin "trajik" olacağını söyledi.

AHMAKÇA BİR KOMPLO TEORİSİ

Anderson Cooper'ın cumu günkü programına video bağlantısı ile katılan Bill Gates, "İnsanları takip etmem hakkında, neden insanların yerlerini bilmekle ilgilendiğimi düşündüklerini bilmiyorum. Buna hâlâ gülmem gerekiyor ama insanların aşı olmaktan alıkoyuyorsa, bu trajiktir" dedi.

Bill Gates, hiçbir şekilde aşıdan kâr elde etmeye çalışmadığını "Aşılar için milyarlar verdik ve milyonlarca hayat kurtardık. Bu durumu tersine çevirsek ve hayır dersek işte o zaman aşıdan para kazanıyoruz demektir. Bu en popüler komplo teorisi" sözleriyle açıkladı.

Gates, komplo teorilerine "tıklamak eğlenceli" ve insanların, Covid-19 aşılarının geliştirilmesindeki hızlı ve karmaşık bilimi anlamak yerine, yalnızca para kazanmak uğruna yapıldığı iddiası gibi "basit açıklamalara" kanmasının daha kolay olduğunu açıklamasına ekledi.