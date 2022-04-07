Mali ordusunun sivil katliamı yaptığı iddialarına ilişkin soruşturma
Mali'de, ordunun Wagner paralı askerleriyle bir köyde sivilleri öldürdüğüne yönelik iddialar hakkında soruşturma başlatıldı.
Askeri Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Mopti bölgesindeki Moura köyünde, Mali askerlerinin Wagner paralı askeriyle toplu sivil katliamı yaptığı iddiaları hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.
Açıklamada, savcılığın Moura'ya bir inceleme heyeti göndereceği ve soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
Mali ordusu tarafından 1 Nisan'da yayımlanan açıklamada, Moura köyünde 23-31 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda 203 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerini Moura köyünde yaklaşık 300 sivili öldürmekle suçlamıştı.
ABD, Avrupa Birliği ve Fransa da iddialar karşısında endişeli olduklarını bildirerek Mali'deki geçiş hükûmetinden tarafsız ve hızlı bir soruşturma başlatmasını talep etmişti.
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