Maori liderlerinden Kral Charles'a açık mektup

Yayınlanma: 11.12.2024 - 12:41

Güncelleme: 11.12.2024 - 12:41

Guardian'ın haberine göre, Maori kabile liderlerinden oluşan Ulusal Iwi Başkanlar Forumu, Kral Charles'a açık mektup göndererek hükümetin Maori halkını olumsuz etkileyen politikalarına müdahale etmesini istedi.

Liderler, hükümetin Maori halkının haklarını ihlal ettiğini savunarak, Kral Charles’tan Yeni Zelanda hükümetinin İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında 1840'ta imzalanan Waitangi Antlaşması'ndaki taahhütlerine bağlı kalmasını sağlamasını talep etti.

Mektupta, hükümetin Maori dilinin kullanımını azaltmaya yönelik adımları, sağlık sistemindeki eşitsizlikleri ve genel olarak Maori haklarını ihlal eden yasa tasarıları ele alınırken hükümetin antlaşmaya ve Maori haklarına saldırmaya "ant içtiği" iddia edildi.

Ngati Wai Kabilesi Başkanı ve forum gruplarından birinin lideri Aperahama Edwards, Maori halkının endişelerinin çözümlenememesinden yorulduğunu belirterek "184 yıldır hükümetin iyi niyetine bel bağladık ancak bu karşılık bulmadı. Artık bu sorunları Kral Charles’ın dikkatine sunma zamanı geldi” dedi.

Mektubun yazılmasına yardımcı olan Ulusal Iwi Başkanlar Forumu Başkanı Margaret Mutu, hükümetin politikalarının Waitangi Antlaşması’na aykırı olduğunu vurgulayarak, “Kral Charles’ın hükümete antlaşma yükümlülüklerini hatırlatmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Forum tarafından kaleme alınan iki sayfalık mektupta, Kral Charles’ın Kraliçe Victoria’nın soyundan gelen biri olarak antlaşma taahhütlerini koruma sorumluluğuna dikkati çekildi.

Kasım 2023'te göreve gelen Başbakan Christopher Luxon'un liderliğindeki koalisyon hükümeti, herkesin "eşit haklara" sahip olabilmesi için Maorileri ilgilendiren bazı politikalarda değişikliklere gidileceğini duyurmuştu.

Bunlardan biri de yakın zamanda parlamentoya sunulan ve Maoriler arasında tepki çeken "Antlaşma İlkeleri Yasa" tasarısı olmuştu.

Mutu, tasarının yürürlüğe girmesi halinde Waitangi Antlaşması'nın "ortadan kalkarak beyaz üstünlüğünü savunan bir rejimle değiştirileceğini" vurgulamıştı.

Yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla düzenlenen 9 günlük protestolarda Maoriler, haka danslarıyla "tasarıyı geri çek" sloganları atarak tepkisini göstermişti.