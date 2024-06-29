Türkiye - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:02

Güncelleme: 29.06.2024 - 11:02

Basketbolda genç yıldızların sahne alacağı 17 Yaş Altı Dünya Kupası cumartesi günü İstanbul'da başlayacak.

Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile C Grubu'nda yer alan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı günün son maçında Yeni Zelanda'yla karşılaşacak.

TÜRKİYE - YENİ ZELANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - YENİ ZELANDA MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan ve FIBA'nın resmi YouTube hesabından naklen yayımlanacak.

Milliler, turnuvada ikinci maçında 30 Haziran Pazar günü İtalya, son grup mücadelesinde ise 2 Temmuz Salı günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Kupada dörder takımlı 4 grupta toplam 16 ekibin mücadele edeceği şampiyonada, elenmenin olmayacağı grup maçlarının tamamlanmasının ardından çapraz eşleşmelerle 3 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu oynanacak.

Son 16 turunda rakibini mağlup eden takımlar 5 Temmuz Cuma günü çeyrek final mücadelesi verecek, kaybeden takımlar ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak.

Yarı final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon 7 Temmuz Pazar günü belli olacak.

GRUPLAR

Turnuvada 4 grupta yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko

B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine

C Grubu: Arjantin, Türkiye, Yeni Zelanda, İtalya

D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya

İLK GÜN MAÇ PROGRAMI

17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk günün maç programı şu şekilde:

12.00 İspanya-Porto Riko (Ahmet Cömert)

12.30 Litvanya-Filipinler (Sinan Erdem)

14.30 Mısır-Avustralya (Ahmet Cömert)

15.00 Almanya-Kanada (Sinan Erdem)

17.00 Çin-Gine (Ahmet Cömert)

17.30 ABD-Fransa (Sinan Erdem)

19.30 Arjantin-İtalya (Ahmet Cömert)

20.00 Türkiye-Yeni Zelanda (Sinan Erdem)