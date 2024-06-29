Türkiye - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, ev sahibi olduğu 17 Yaş Altı Dünya Kupası ilk maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 11:02
Türkiye - Yeni Zelanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Basketbolda genç yıldızların sahne alacağı 17 Yaş Altı Dünya Kupası cumartesi günü İstanbul'da başlayacak.

Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile C Grubu'nda yer alan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı günün son maçında Yeni Zelanda'yla karşılaşacak.

TÜRKİYE - YENİ ZELANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - YENİ ZELANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan ve FIBA'nın resmi YouTube hesabından naklen yayımlanacak.

Milliler, turnuvada ikinci maçında 30 Haziran Pazar günü İtalya, son grup mücadelesinde ise 2 Temmuz Salı günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Kupada dörder takımlı 4 grupta toplam 16 ekibin mücadele edeceği şampiyonada, elenmenin olmayacağı grup maçlarının tamamlanmasının ardından çapraz eşleşmelerle 3 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu oynanacak.

Son 16 turunda rakibini mağlup eden takımlar 5 Temmuz Cuma günü çeyrek final mücadelesi verecek, kaybeden takımlar ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak.

Yarı final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon 7 Temmuz Pazar günü belli olacak.

GRUPLAR

Turnuvada 4 grupta yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko

B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine

C Grubu: Arjantin, Türkiye, Yeni Zelanda, İtalya

D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya

İLK GÜN MAÇ PROGRAMI

17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk günün maç programı şu şekilde:

12.00 İspanya-Porto Riko (Ahmet Cömert)

12.30 Litvanya-Filipinler (Sinan Erdem)

14.30 Mısır-Avustralya (Ahmet Cömert)

15.00 Almanya-Kanada (Sinan Erdem)

17.00 Çin-Gine (Ahmet Cömert)

17.30 ABD-Fransa (Sinan Erdem)

19.30 Arjantin-İtalya (Ahmet Cömert)

20.00 Türkiye-Yeni Zelanda (Sinan Erdem)


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