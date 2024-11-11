Yayınlanma: 11.11.2024 - 22:19

Güncelleme: 11.11.2024 - 22:19

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen İbrahim Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, İbrahim Yılmaz kimdir? İbrahim Yılmaz kaç yaşında, nereli? İbrahim Yılmaz neden tutuklandı?

İBRAHİM YILMAZ KİMDİR?

İbrahim Yılmaz, 19 Aralık 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir ve aslen Çorumludur.

Lise eğitimini Çorum Lisesi'nde tamamlayan Yılmaz, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur.

İş hayatına güvenlik sektörüyle adım atan Yılmaz, bu alandaki kariyerini kendi güvenlik şirketini kurarak sürdürmüştür.

Öte yandan, zaman zaman dizilerde yan rollerde de yer almıştır.

İBRAHİM YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında İbrahim Yılmaz'ın da tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.