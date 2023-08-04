Mars'ın yüzeyinde oluşan sivri çıkıntılar, çeşitli iddiaları gündeme getirdi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 10:05

Güncelleme: 04.08.2023 - 10:06

Mars'ın yüzeyinde oluşan sivri çıkıntıların görüntülerinin ortaya çıkması, kızıl gezegene "uzaylılara ait bir aracın çarptığı" iddialarını gündeme getirdi.

İddialar, NASA'nın Curiosity keşif aracının Nisan ayında gezegenin yüzeyindeki sivri çıkıntıların görüntülerini yakalamasının ardından geldi.

İddialar arasında gezegenin yüzeyindeki tuhaf çıkıntıların, güçlü depremler sonucunda belirli kumlarda oluşan "sivri kum uçları" olabileceği, gezegene düşen bir "uzay aracının enkazı" ve insanlar tarafından fırlatılan "keşif araçlarının kalıntısı" olabileceği yer aldı.

Resimlerde yakalanan garip oluşumlar, 154 km uzunluğundaki Gale Krateri'nin tabanındaki kayalardan çıkan bir dizi sivri uç ve keskin açıları gösteriyor.

Keşfedilen tuhaf bulguların, bilim insanlarını alarma geçirdiği ve Mars yüzeyinde şimdiye kadar tespit edilen en tuhaf şeylerden birine işaret ettiği kaydedildi.

NASA'dan astrobiyolog Dr. Nathalie Cabrol, bunun, Mars'ı incelediği 20 yıl boyunca gördüğü "en tuhaf" oluşum olduğunu söyledi.

Çalışmanın yazarları tarafından yapılan açıklamada, "Dünya dışı ya da karasal bir uzay aracından gelen bir parça mutlak bir kesinlikle göz ardı edilemez" denildi.