Mars'ta bulunan şaşırtıcı kaya omurgaya benziyor!

Söz konusu Mars olduğunda, orada bulunan kayaları ya da yer şekillerini olmadıkları gibi yorumlayabiliyoruz. Rüzgarla savrulan bir tepe olduğu ortaya çıkan meşhur ayı görünümlü krater, keşif araçları tarafından tespit edilen ördek, çiçek ve daha fazlasına benzeyen pek çok kaya parçasına kadar tüm bu tanıdık şeyleri görmek eğlenceli.

Bu eğlenceye katılan yeni bir kaya da, adeta omurgaya benziyor.

Her ne kadar öyle gibi dursa da bulunan kaya 'omurga değil'. Mars'ta fosilleşmiş kemik ya da iskelet yok. Chip'in aktardığı gibi bu sorunun yanıtı, bu ilginç oluşumu ilk kez ortaya çıkaran bilim insanından geliyor: Dr. Nathelie Cabrol. Twitter'da, bunların bu tuhaf oluşumda aşınmış olan dalgacıkların kalıntıları olduğunu açıklıyor.

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL