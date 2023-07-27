Mars'ta bulunan şaşırtıcı kaya omurgaya benziyor!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:23

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:25

Söz konusu Mars olduğunda, orada bulunan kayaları ya da yer şekillerini olmadıkları gibi yorumlayabiliyoruz. Rüzgarla savrulan bir tepe olduğu ortaya çıkan meşhur ayı görünümlü krater, keşif araçları tarafından tespit edilen ördek, çiçek ve daha fazlasına benzeyen pek çok kaya parçasına kadar tüm bu tanıdık şeyleri görmek eğlenceli.

Bu eğlenceye katılan yeni bir kaya da, adeta omurgaya benziyor.

Her ne kadar öyle gibi dursa da bulunan kaya 'omurga değil'. Mars'ta fosilleşmiş kemik ya da iskelet yok. Chip'in aktardığı gibi bu sorunun yanıtı, bu ilginç oluşumu ilk kez ortaya çıkaran bilim insanından geliyor: Dr. Nathelie Cabrol. Twitter'da, bunların bu tuhaf oluşumda aşınmış olan dalgacıkların kalıntıları olduğunu açıklıyor.

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL — Nathalie A. Cabrol (@shasta721) April 10, 2023

Dr. Cabrol attığı twet’te; "20 yıldır Mars'ı inceliyorum, bu şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf kaya. Bunun mikroskobik görüntüsünü almak için sabırsızlanıyorum" dedi. Cabrol'un uzmanlık alanı, tıpkı NASA'nın Curiosity aracının keşfettiği gibi Mars'taki antik göller.

Curiosity 2012'de Mars'a ulaştığından beri Gale Krateri'ni keşfediyor ve merkezi yapısı Sharp Dağı'nın kenarlarına tırmanıyor. Krater eskiden, yok olana kadar yavaş yavaş çekilen bir göle ev sahipliği yapıyordu. Sharp Dağı'na tırmanmak gölün daha önceki dönemlerine bakmak gibi. Bu görüntüler Curiosity tarafından 31 Mart 2023 tarihinde, yani 3786. Mars gününde çekildi.