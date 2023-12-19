Marvel, Jonathan Majors'u kovdu: Davada suçlu bulundu

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:35

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:35

Marvel filmlerinde Kang karakterine hayat veren ABD'li oyuncu Jonathan Majors son dönemde hakkında çıkan saldırı ve taciz suçlamalarıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi İngiliz koreograf Grace Jabbari'ye saldıran ve davası süren oyuncu, tüm iddiaları reddetmişti.

NTV'nin aktardığına göre, Amerikalı oyuncunun davası dün sonuçlandı. 34 yaşındaki Majors, Manhattan'da altı kişilik jüri tarafından suçlu bulundu.

Hakkında dört suçlama bulunan oyuncu, üçüncü dereceden saldırı ve ikinci dereceden ağır saldırıdan suçlu bulundu.

Yargıç Michael Gaffey, oyuncunun cezasının 6 Şubat 2024'te belirleneceğini açıkladı. Bir yıl hapis cezası ile karşı karşıya olan oyuncunun, şartlı tahliyesinin söz konusu olduğu bildirildi.

Mahkemede karar açıklandığı esnada oyuncunun, sevgilisi Meagan Good da yanındaydı.

Oyuncunun suçlu bulunmasının ardından, Marvel Stüdyoları, Majors ile yollarını ayırma kararı aldı. Loki dizisinde Kang karakterini canlandıran oyuncunun 2026 yılında “Avengers: The Kang Dynasty" adlı çizgi romanın beyazperde uyarlamasında rol alacaktı.

Kang karakterini Majors yerine başka birinin canlandırıp canlandırmayacağı bilinmiyor.

Jabbari ile Majors, Marvel filmi Ant Man and the Wasp: Quantumania'nın setinde tanışmıştı.

NE OLMUŞTU?

Majors'ın kız arkadaşı, gece eve dönerken Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başlattı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü.

İddialara Majors, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti.

Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.