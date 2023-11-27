Marvel evreninde yeni bir dönem: Raimi ve Secret Wars

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:23

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:23

Sam Raimi "Gizli Savaşlar" (Secret Wars) adlı yeni "Yenilmezler" (Avengers) filmini yönetebilir... Daniel Richtman tarafından yapılan bir açıklama, Raimi'nin "Gizli Savaşlar"ın yönetmenliği için en büyük adaylardan biri olduğunu belirtiyor ve Raimi'nin bu projenin yanı sıra 2026 ve 2027'de gösterime girecek iki "Yenilmezler" filmi için de düşünüldüğünü söylüyor.

Ancak, bu haberlere rağmen, bazı eleştirmenler ve hayranlar, Marvel evreninin karmaşıklığı ve sürekli genişlemesi nedeniyle Raimi'nin bu teklifi kabul etmemesi gerektiğini düşünüyor. Marvel filmleri genellikle büyük bütçelerle ve karmaşık hikayelerle bilinir, bu da yönetmenler için zorlu bir görev olabilir.

Ayrıca, Sam Raimi'nin Marvel evrenine katılımının ardından, korku-gerilim filmi "Doctor Strange: Çılgınlığın Çoklu Evreninde"nin yönetmenliğini üstlendiği belirtiliyor. Ancak, bu film 2021'de çıktığında ılıman bir tepki almıştı.

Raimi'nin Marvel evrenindeki rolüyle ilgili eleştirilere rağmen, söylentilere göre "Gizli Savaşlar"ın yönetmenliği için Raimi'nin yanı sıra Ryan Coogler ve Jon Watts gibi diğer yönetmenler de düşünülüyor. Bu durum, Marvel'ın büyük projeleri için deneyimli ve başarılı yönetmenleri çekme konusundaki isteğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Sam Raimi'nin "Gizli Savaşlar"ı yönetip yönetmeyeceği henüz netleşmemiş olsa da, Marvel evrenindeki gelişmeler ve yönetmen seçimleri izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.