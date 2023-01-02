Marvel'in 'Hawkeye'ı Jeremy Renner kaza yaptı: 'Durumu kritik'

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:10

Marvel Sİnema Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın, kar kürediği sırada kaza geçirdiği ve durumunun 'kritik' ancak 'stabil' olduğu bildirildi.

Renner'ın The Hollywood Reporter ve Deadline dergilerine konuşan bir temsilcisi, kar kürediği sırada kaza yaptığını ve ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Renner'ın temsilcisi, kazanın nerede meydana geldiğini belirtmezken, "Jeremy'nin bugün erken saatlerde kar küreme sırasında hava koşullarıyla ilgili bir kaza geçirdikten sonra aldığı yaralar nedeniyle kritik ancak stabil durumda olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Temsilci, Renner'ın tedavisinin sürdüğünü "Ailesi onunla birlikte ve mükemmel bir bakım görüyor" sözleriyle ifade etti.

51 yaşındaki Renner, "The Hurt Locker" ve "The Town" filmlerindeki rolleriyle iki dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

Renner, Marvel yapımlarında süper kahraman Hawkeye olarak da bilinen Clint Barton rolüyle hafızalara kazındı.

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

ABD'de yaşanan yoğun kar yağışına ilişkin Renner, kar altında kalan bir arabanın fotoğrafını "Tahoe Gölü'ndeki kar yağışının şakası yok" başlığıyla paylaşmıştı.