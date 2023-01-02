Marvel'in 'Hawkeye'ı Jeremy Renner kaza yaptı: 'Durumu kritik'

Hollywood'un yıldız oyuncusu Jeremy Renner'ın kaza geçirdiği açıklandı. Ünlü oyuncunun durumunun 'kritik' ancak 'stabil' olduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:10
Marvel'in 'Hawkeye'ı Jeremy Renner kaza yaptı: 'Durumu kritik'
Abone Ol google-news

Marvel Sİnema Evreni'nin 'Hawkeye'ı Jeremy Renner'ın, kar kürediği sırada kaza geçirdiği ve durumunun 'kritik' ancak 'stabil' olduğu bildirildi.

Renner'ın The Hollywood Reporter ve Deadline dergilerine konuşan bir temsilcisi, kar kürediği sırada kaza yaptığını ve ciddi şekilde yaralandığını söyledi.

Renner'ın temsilcisi, kazanın nerede meydana geldiğini belirtmezken, "Jeremy'nin bugün erken saatlerde kar küreme sırasında hava koşullarıyla ilgili bir kaza geçirdikten sonra aldığı yaralar nedeniyle kritik ancak stabil durumda olduğunu söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

Temsilci, Renner'ın tedavisinin sürdüğünü "Ailesi onunla birlikte ve mükemmel bir bakım görüyor" sözleriyle ifade etti. 

51 yaşındaki Renner, "The Hurt Locker" ve "The Town" filmlerindeki rolleriyle iki dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

Renner, Marvel yapımlarında süper kahraman Hawkeye olarak da bilinen Clint Barton rolüyle hafızalara kazındı.

 ABD'de yaşanan yoğun kar yağışına ilişkin Renner,  kar altında kalan bir arabanın fotoğrafını "Tahoe Gölü'ndeki kar yağışının şakası yok" başlığıyla paylaşmıştı.


IMF resesyon negatif büyüme

En Çok Okunan Haberler