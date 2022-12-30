Stan Lee'nin 100. doğum günü için Marvel'dan özel belgesel

30 Aralık 2022 Cuma, 11:53

Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow,Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow gibi pek çok kurgu karakterin yaratıcısı; Marvel'ı Marvel yapan efsanevi çizgi roman yazarı Stan Lee için Marvel'dan özel bir belgesel geliyor.

Belgesel, Lee’nin hayatını ve mirasını kutlayacak ve arşiv görüntülerini ile yıllar boyunca çizgi roman yazarıyla yapılan röportajları içerecek. Belgesel, 2023 yılı içerisinde Disney+ üzerinden yayınlanacak.

Marvel’ın tüm zamanların en büyük çizgi roman şirketlerinden biri haline gelmesini sağlayan çizgi roman yazarı Stan Lee, 2018’de hayatını kaybetmişti.

Marvel’dan yapılan açıklamada, “Hayal etmenin 100 yılı. Yaratıcılığın 100 yılı. Stan Lee’nin 100 yılı” notunun ardından, “Stan Lee ile ilgili orijinal belgesel, 2023’te yayına girecek” denildi.

Açıklamada ayrıca belgeselin, Stan Lee'nin hayatını ve mirasını kutlayan orijinal bir yapım olduğu belirtildi.

Stan Lee’nin, her Marvel filminde bir görüntüsüne yer verildi ve 2018'de hayatını kaybetmesine rağmen Marvel, her filminde ve projesinde onu bir şekilde onurlandırmaya devam ediyor.