Mayotte Adası'nı Chido Kasırgası vurdu: Saatte 200 km hızdan fazla!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 11:01

Güncelleme: 16.12.2024 - 11:01

Fransa'nın denizaşırı toprağı Mayotte Adası’nı vuran Chido Kasırgası'nda, 320 bin kişilik nüfusunun bir kısmı ciddi gıda, su ve barınak sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Mayotte Valisi Francois-Xavier Bieuville'ye göre, bine yakın kişi hayatını kaybetmiş olabilir.

“Bu olayın şiddeti göz önüne alındığında sanırım birkaç yüz ölü var, belki bine, hatta binlere yaklaşacağız” diyen Francois-Xavier Bieuville, ancak şu anda kesin bir sayıya ulaşmanın “son derece zor” olduğunu söyledi.

Yetkililer, kasırganın 90 yılı aşkın bir süredir adaları vuran en güçlü kasırga olduğunu söyledi.

Saatte 200 km hızdan fazla esen rüzgarlar, evlerin çatılarını uçurdu ve çok sayıda binayı yerle bir etti.

Havaalanı ve hastanenin de büyük hasar gördüğünü söyleyen Başbakan Francois Bayrou, gecekondu bölgelerinde güvencesiz barakalarda yaşayan çok sayıda insanın kasırga nedeniyle ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Mayotte'deki bir hastane dokuz kişinin durumunun kritik olduğunu ve 246 kişinin de yaralandığını bildirdi.

EKİPLER SEFERBER EİLDİ

Fransa İçişleri Bakanlığı, kayıpların kesin bir çetelesini tutmanın zor olduğunu söyledi. Bakanlık, Mayotte ve yakındaki Reunion'dan yerel kurtarma ekipleri ve itfaiyecilere yardım etmek üzere bin 600 polis ve jandarma görevlisinin gönderildiğini söyledi.

Askeri uçaklar ve gemilerle de yardım malzemeleri getirdi. Fransa'dan ilk yardım taşıyan uçaklar, Pazar gecesi Mayotte'ye ulaştı.

2019 yılında Idai Kasırgası Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de bin 300'den fazla kişinin ölümüne neden olurken, Freddy Kasırgası da geçen yıl birçok ülkede binden fazla kişinin ölümüne yol açmıştır.

MACRON NE DEDİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mayotte'ye “takviye güç” gönderme taahhüdünde bulunurken aciliyete ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Düşüncelerim, en korkunç birkaç saati geçiren ve bazıları için her şeyini kaybeden, hayatlarını kaybeden Mayotte'deki yurttaşlarımızla birlikte” diyen Macron, “durumu yakından takip ettiğini” belirtti.

Macron, “Tüm ülke sizin yanınızda. Takviye güçler burada, diğerleri de yarın gelecek. Şimdi aciliyet zamanı. Bugün ve yarın orada olacağız” diye konuştu.

MAYOTTE ADASI

Mayotte, Hint Okyanusu'nda yer alan bir Fransız denizaşırı toprağıdır.

Güneydoğu Afrika kıyılarındaki Mozambik kanalının kuzeyinde, Madagaskar ve Mozambik arasında yer almaktadır.

Grande-Terre ve Petite-Terre adlı iki adadan oluşan Mayotte Adası'nın nüfusu yaklaşık 321 bindir.