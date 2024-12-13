Yayınlanma: 13.12.2024 - 16:01

Güncelleme: 13.12.2024 - 16:01

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Fransa'nın yeni Başbakanı olarak atanan François Bayrou'nun hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, François Bayrou kimdir? Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou kaç yaşında, nereli? François Bayrou hangi görevlerde bulundu?

FRANSCIS BAYROU KİMDİR?

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Politikacı olan Bayrou, 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır.

Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanlığını yürütmüştür.

2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır.

Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur.

2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir.

2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir. 1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.