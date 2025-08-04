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Mazlum Abdi’den 'Suriye' açıklaması: 'Böyle yürütülmesi mümkün değil'

Mazlum Abdi’den 'Suriye' açıklaması: 'Böyle yürütülmesi mümkün değil'

4.08.2025 14:17:00
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Haber Merkezi
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Mazlum Abdi’den 'Suriye' açıklaması: 'Böyle yürütülmesi mümkün değil'

Terör örgütü PKK'nin Suriye uzantısı SDG'nin yöneticisi Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin mevcut yönetimine karşı olduklarını belirterek "Suriye’nin böyle yürütülmesi, yani totaliter olarak yürütülmesi mümkün değildir. Merkezi olmayan temelli bir değişim olacak" dedi.

Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki yapılanması YPG/PYD'nin lideri, 'Mazlum Abdi' diye bilinen Ferhat Abdi Şahin, örgüte yakın medyaya konuştu. Terör örgütü lideri, Suriye'deki HTŞ yönetimine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. 

Suriye'de HTŞ yönetiminin iktidara getirilişini "Suriye yakın zamanlara kadar Ortadoğu’da Amerika ve İsrail’e karşı stratejik ve siyasi olarak farklı bir cephede yer almıştı. Bu temelden değişti. Suriye, İran ve Rusya blokundan karşı bir bloka geçti. Bu siyasi açıdan temel bir değişiklik" diye yorumlayan Ferhat Abdi Şirin, "Suriye’deki bu değişimin Ortadoğu’yu da etkileyeceğini düşünüyorum. Ortadoğu’daki siyaset üzerine de etkisi olacak" dedi. 

Mevcut yönetimle devam edilmesine de karşı olduklarını belirten Şirin, "Suriye şimdiye dek merkezi hükümetti. Totaliter bir rejim vardı. 14 yıllık Suriye iç savaşından sonra Suriye’nin böyle yürütülmesi, yani totaliter olarak yürütülmesi mümkün değildir. Suriye içeride değişime mecbur, değişim olacak. Merkezi olmayan temelli bir değişim olacak. Bütün halkların rolünü oynayabilmesi için bir temel atıldı. Bundan dolayı yeni bir süreç olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı. 

"TÜRKİYE'NİN ENGELİNİ GÖRMEDİK"

Terör örgütü lideri, Ankara ile ilişkilere ilişkin ise soru üzerine ise "Doğrudan ilişkilerimiz var ve kanallarımız açık. Bu olumlu bir şey. Ortaya çıkan sorunları farklı farklı anlamak yerine birbirimizle doğrudan konuşma fırsatları var. Bu konuda bir düzeyde ilişkilerimiz var, bu düzeydeki ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. Türkiye şimdi bize, ‘siz ve Şam bir araya gelip anlaşmanız gerekir’ diyor. 10 Mart Anlaşması hayata geçirilmeli. Türkiye’nin DSG’ye ilişkin askeri güçler konusundaki görüşlerinin biraz farklı olduğunu biliyoruz. Bu konuda aynı düşünmüyoruz. Biz Suriyeliyiz, güçlerimiz doğal olarak Suriye ordusunun bir parçası olma hakkına sahip. Suriye güçleri birleşirse, biz de bir parçası oluruz. Şu anda istediğimiz bu. Türkiye bu konuda farklı düşünüyor. Şu ana kadar Türkiye’nin bu konuda pratikte herhangi bir engelini görmedik. Türk devletinin olumlu bir rol oynayacağını umuyoruz. Şu anda Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelere ABD, Fransa ve İngiltere katılıyor" yanıtıyla karşılık verdi. 

İlgili Konular: #PYD #Mazlum Abdi #HTŞ

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