Avusturya maçında burnu kırılmıştı: Kylian Mbappe için flaş iddia

EURO 2024 D Grubu'nda oynanan Avusturya - Fransa maçında burnu kırılan Kylian Mbappe'nin grupta kalan son 2 maçta forma giyemeyeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:57
Avusturya maçında burnu kırılmıştı: Kylian Mbappe için flaş iddia
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda oynanan Fransa - Avusturya maçında burnu kırılan ve maça devam edemeyen Kylian Mbappe'nin sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Fransız gazetesi Le Figaro'nun haberine göre; Mbappe, grup aşamasının geri kalanında sahaya çıkamayacak. Yıldız oyuncu, Fransa'nın gruptan çıkması halinde ise eleme turlarında maskeyle oynayacak.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, takımının Avusturya'yı 1-0 yendiği maçın son dakikalarında girdiği ikili mücadelede rakip stoper Kevin Danso ile çarpıştı. Yerde kalan Mbappe kanlar içinde kalırken, yıldız oyuncunun yapılan ilk muayanesinde burnunun kırıldığı ortaya çıkmıştı. Maça devam edemeyen 25 yaşındaki futbolcu, yerini Olivier Giroud'ya bırakmıştı.


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