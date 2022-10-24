McFit'in kurucusu Rainer Schaller'ı taşıyan uçak düştü: Enkazda 2 cesede ulaşıldı!

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:58

McFit, John Reed ve Gold's Gym fitness stüdyolarını içeren RSG Group'un kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Rainer Schaller'in içinde bulunduğu uçağın Kosta Rika açıklarında düştüğü bildirildi.

CNN'in haberine göre, yetkililer, Meksika'dan Kosta Rika'nın Limon kentine giden uçakla dün yerel saatle 18.00 civarında bağlantının kesildiğini belirtti.

Kosta Rikalı yetkililer, Kaliforniya merkezli Amerikan uluslararası fitness salonları zinciri Gold's Gym'in sahibi Schaller ve kız arkadaşı ile çocuklarının içinde bulunduğu özel uçağın Kosta Rika'da denize düştüğünü açıkladı.

Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Martin Arias, Karayip Denizi'nde yapılan arama kurtarma çalışmalarında, uçağın enkazına ulaşıldığını kaydetti.

Çalışmalarda, iki cesedin bulunduğu ancak henüz kimliklerinin tespit edilemediği bilgisi paylaşıldı.

Arias, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Kızıl Haçtan yardım istendiğini aktardı.