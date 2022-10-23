McFit'in kurucusu Rainer Schaller kimdir? Rainer Schaller nasıl kayboldu?

23 Ekim 2022 Pazar, 09:42

Mcfit'in kurucusu Rainer Schaller'ı taşıyan uçakla iletişim kesildi. Rainer Schaller'i taşıyan uçak Meksika'dan havalandıktan sonra kayboldu.

RAİNER SCHALLER KİMDİR?

Rainer Schaller 4 Ocak 1969 tarihinde Almanya'da doğdu. McFit , John Reed ve Gold's Gym fitness stüdyolarını içeren RSG Group'un Kurucu CEO'sudur. Rainer Schalle, Schlüsselfeld'de perakende uzmanı olarak çalıştı. 22 yaşında ilk Edeka süpermarketini ve kısa bir süre sonra kendi bölgesinde üç süpermarketi devraldı. 1997 yılında fitness sektörüne geçerek Almanya'nın Würzburg kentinde McFit markasıyla ilk stüdyosunu açtı. 2006 yılının ortalarında, McFit Almanya'da toplam 400.000 üye ve 1.000 daimi çalışanla 62 fitness stüdyosu işletiyordu. 2011'de McFit, 1 milyondan fazla üyesiyle Avrupa'nın en büyük fitness stüdyosu operatörü olarak kabul edildi. 2020'de Schaller , COVID-19 salgını nedeniyle iflas eden Gold's Gym'i satın aldı. 2006'da Rainer Schaller, 2010 yılına kadar Love Parade'i organize eden Lopavent'in genel müdürü oldu . Amaç, etkinliği McFit'in stüdyolarını tanıtmak için kullanmaktı. Aşk Geçit Töreni, Schaller'in yönetimi altında üç yıl boyunca olaysız bir şekilde devam etti. Ancak 2010'da Duisburg'daki Aşk Geçit Töreni'nde 21 kişinin ölümüne ve 652 kişinin yaralanmasına neden olan izdiham gerçekleşti.

LOVE PARADE FACİASI NEDİR?

Etkinlik eski bir tren istasyonunda gerçekleştiriliyordu. Ve bu alanın kapasitesi en fazla 500.000 kişiyi kaldırabilecek düzeydeydi ve geçen yıllar göz önünde bulundurularak 1 milyona yakın izleyici geleceği tahmin ediliyordu.

Giriş yerel saatle 14:00 da başlamış olup , giriş ve çıkış noktası ise yalnızca 200 ila 300 metre uzunlukta bulunan bir tünel olarak belirlenmişti.

Festival alanı aşırı kalabalıklaştığından tünele giriş esnasında nedeni bilinmeyen bir panik yaşanmış ve bunun üzerine 21 kişi hayatını kaybetmişti.

RAİNER SCHALLER NASIL KAYBOLDU?

21 Ekim 2022'de, Schaller, sevgilisi Christine Schikorsky ve çocuklarını taşıyan uçak Meksika'nın Palenque kentinden Kosta Rika'nın Limón kentine giderken kayboldu . Ertesi gün, Kosta Rika yetkilileri enkazın Limón'dan 28-33 km uzakta bulunduğunu bildirdi, ancak uçağın veya yolcularının akıbeti ile ilgili açıklama yapılmadı.