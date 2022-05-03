Mead Gölü'nde 'kıtlık': Kuruyan gölde fıçı içinde ceset bulundu
Geçtiğimiz yıl 'Mead Gölü'nde 'kıtlık' ilan edilmişti. Kurumaya devam eden gölde fıçı içinde ceset bulundu.
Geçtiğimiz ağustos ayında ABD Islah Bürosu (USBR) tarafından, ABD’nin en büyük su rezervi olan ve Colorado Nehri üzerine kurulu Hoover Barajı’nın oluşturduğu Mead baraj gölünde ilk kez resmi olarak 'su kıtlığı' ilan edilmişti. Kuraklık nedeniyle kapasitesinin yüzde 40 altına düşen gölde, bir fıçı içinde ceset bulundu.
Las Vegas polisi Lt Ray Spencer pazartesi günü KLAS-TV’ye verdiği demeçte, “Su seviyesi düştükçe insan kalıntıları bulmaya devam edebiliriz” dedi. Spencer, varilin içinde bulunan kişisel eşyaların, kişinin 40 yıldan fazla bir süre önce 1980’lerde öldüğünü gösterdiğini söyledi. Ancak ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi vermedi ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Sözcü'de yer alan habere göre, polis, fıçının ne zaman aşınmaya başladığını analiz etmek için Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi’ndeki uzmanlara ulaşmayı planlıyor. Ayrıca bulunan ceset için de kimlik çalışmalarına başlandı.
Mead Gölü; Arizona, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Utah’ta 40 milyondan fazla insana, kabileye, tarıma ve sanayiye su sağlayan bir sistemin parçası olan ABD’deki en büyük insan yapımı rezervlerinden biri.
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