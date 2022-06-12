Meclis seçimleri için halk bugün sandık başındayken Macron’un partisi sallantıda

12 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanlığı yarışını ikinci kez kazanan Emmanuel Macron’un partisinin mecliste hükümet kurması için gereken 289 milletvekili ile çoğunluğa ulaşması gerekecek. Geçen seçime dağınık olan Fransa solunun, bu seçimlerde bir araya gelerek yıllar sonra çoğunluğunu elde etme şansını yakalaması bekleniyor. Merkez, sol ve aşırı sağ olarak üç kutup halinde yarışılan seçimlerde aşırı sağ, üçüncü sırada görülürken merkez sağ ise büyük bir düşüş yaşıyor. Kamuoyu araştırmalarına göre Macron’un partisi İlerleyen Cumhuriyet (LREM) yüzde 28’lik, sol ittifak lideri Jean Luc Melenchon yüzde 27.5’lik oy oranıyla kafa kafaya gidiyor. Aşırı sağ Ulusal Birlik Partisi (RN) 19 puanla üçüncü sırada gözükürken merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) de oyların yüzde 11’ini alarak dördüncü sırada olacağı tahmin ediliyor. LREM’e karşı solcu Melenchon’un partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) önderliğinde bir araya gelen Sosyalist Parti, Yeşiller, Komünist Partisi’nden oluşan sol ittifak Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği, (NUPES) mecliste çoğunluğu alarak hükümet kurmak istiyor.

SEÇMENLER UMUTLU

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayrı giren sol partiler, güç birliği yaparak birinci parti olmak için büyük avantaj yakaladılar. Soldaki birliktelik aynı zamanda sol seçmenlerin ümidini güçlendirmiş oldu. Ancak halen kırılgan olan bu birliğin geleceği, büyük ölçüde bugün ve ikinci turda elde edilecek oylara bağlı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu birliktelikte anlaşma sağlanmış olsaydı solcu bir adayın Cumhurbaşkanı olması neredeyse kesinleşmiş olacaktı. Mitinglerin son gününde Marsilya’da konuşan Melenchon, “Milletvekilliği seçimleri bir bakıma cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü turudur. Sol ittifak, seçimlerde çoğunluğu elde ederse Cumhurbaşkanı Macron, Melenchon’u ya başbakan olarak atayacak veya istifa etmek zorunda kalacak” dedi.

Macron son mitinginde Melenchon’un kalesi olan Paris’in Seine-Saint-Denis bölgesinde gençlerle buluşarak söz verdiği reformları hayata geçirmek için oy istedi.



