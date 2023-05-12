Medvedev, Zelenski'yi hedef aldı: Ölümü, Hitler gibi olacak

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:25

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Telegram kanalında yayınladığı yeni mesajda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi hedef aldı.

Dmitri Medvedev, Volodimir Zelenski'nin sonunun Adolf Hitler gibi olabileceğini ileri sürdü.

Medvedev, Zelenski'nin sonuna ilişkin, "Korkakça intihar ederek ölmek. Tıpkı Hitler gibi köpek zehri içerek..." mesajını paylaştı.

HİTLER'İN ÖLÜMÜ

Adolf Hitler, İkinci Dünya Savaşı sonucunda Almanya'nın yenilgisinin kesinleşmesi ve ümitsizliğin iyice artması üzerine 30 Nisan 1945'te Berlin'de eşi Eva Braun'la birlikte intihar etmeye karar verirler.

Kendilerini bir odaya kaparlar ve önce Eva Braun içinde siyanür bulunan bir kapsülü ısırır ve zehir saniyeler içinde etkisini gösterir, hemen ardından ise Hitler bir siyanür kapsülünü ısırır ve eş zamanlı olarak tabancayla sağ şakağına ateş eder. Hitler'in çene kemiğinde hiçbir barut kalıntısı tespit edilmedi, bu da Hitler'in ağzından bir kurşun yarasıyla ölmediğini göstermektedir.

Kendi isteğiyle Führerbunker bahçesinde benzinle cesetleri, bombaların neden olduğu bir çukura yerleştirilip yakılmıştır. Hitler'in bunu istemesinin sebebinin Sovyet ordusu tarafından yakalanıp teşhir edilmek istememesi olduğu iddia edilmektedir.

İntihar etmeden önce yanındaki generallere "Cesedimi Rusların eline asla vermemelisiniz, beni Moskova'da heykel yaparlar" demiştir.