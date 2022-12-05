Medvedev'den AB'ye kış tavsiyesi: Likör, battaniye ve kazan stoklayın

05 Aralık 2022 Pazartesi, 13:47

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararına tepki gösterdi.

Dmitri Medvedev, Avrupa ülkelerine "likör, pamuklu battaniye ve kazan" stoklamalarını tavsiye etti.

Medvedev, "Dostlarımızın' bu eylemleri bana, likör, sosis ve birayla karınlarını doyurduktan sonra ilk kez buzlu suya giren çakırkeyif bir kalabalığı hatırlatıyor" dedi.

Medvedev, böyle bir durumda "bazılarının hızla ayılıp dışarı atlayacağını" ve bazılarının da "soğuk suda yüzmeyi öğreneceğini, ama çok kötü bir şekilde öğreneceğini" söyledi.

"BAZILARI BOĞULACAK"

Medvedev, "Bazıları boğulacak. Rus ayısı ve Rus kışı ile eşit olmayan bir savaşta nasıl yenildiklerine dair hüzünlü kadehler kaldırarak gömülecekler. İyi ki kurtulmuşlar! Ruslar için iyi olan Almanlar için kötüdür" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarının yükseleceğini belirten Medvedev, "Fiyatlara hayal edilemeyecek şeyler olacak. Tüketici için iyi bir şey olmayacak. Öyleyse, içki, pamuklu battaniye ve kazan stoklamalarına izin verin. Önümüzde daha çok yol var, kış daha yeni başladı" dedi.

NE OLMUŞTU?

AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararı da bugün yürürlüğe girdi.

Böylece, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacak.

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek.