Medvedev'den Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Batı, bunun olasılığını artırıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı'nın Üçüncü Dünya Savaşı olasılığını artırdığını ileri sürdü.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Medvedev, Polonya'da gerçekleşen füze patlaması olayına değindi.
Medvedev, Batı'nın, Rusya'ya karşı "hibrit bir savaş yürüterek" Üçüncü Dünya Savaşı olasılığını artırdığını ileri sürdü.
Medvedev, "Polonya'daki bir çiftliğe Ukrayna tarafından yapıldığı iddia edilen "füze saldırısı" olayı tek bir şeyi kanıtlıyor: Rusya'ya karşı hibrid bir savaş yürüten Batı, dünya savaşına yaklaşıyor" dedi.
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