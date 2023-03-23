Medvedev'in açıklamaları UCM'yi tedirgin etti

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 17:30

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 17:30

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Almanya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) Putin hakkındaki yakalama kararını uygulaması durumunda bunun Rusya'ya savaş ilan etmek olacağı" açıklamasının ardından endişe duyduğunu açıkladı.

UCM tarafından yapılan açıklamada, "genel uluslararası hukuk kapsamında yasaklanan eylemler için hesap verebilirliği sağlamaya yönelik uluslararası çabaları engellemeye yönelik bu girişimlerden üzüntü duyduğunu" belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkaran UCM, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, en ağır uluslararası suçların cezasız kalmasıyla mücadele konusundaki ortak kararlılığımızı temsil etmektedir. Son çare olarak başvurulacak bir kurum olan Mahkeme, ulusal yargı mercilerini tamamlayıcı niteliktedir. Tüm Devletleri Mahkemenin yargı ve kovuşturma bağımsızlığına saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Mahkeme, Rusya lideri Putin'in, 123 üye ülkeden birine giriş yapması halinde tutuklanması ve yargılanmak üzere Lahey'e götürülmesi kararını vermşti.

UCM Başsavcısı Khan, "Yakalama kararı ömür boyu geçerli mi?" sorusuna, "Mahkemenin bağımsız yargıçlarının karşısına çıkmadıkları sürece ve yargıçlar bir davayı reddetmenin esasına karar vermedikçe kesinlikle evet" yanıtını vermişti.

Eski Rusya Başbakanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "tutuklama" kararının uluslararası hukuk açısından "korkunç sonuçlar" doğuracağını söylemişti.

Medvedev ayrıca, Rus medyasına yaptığı açıklamada "Almanya Adalet Bakanı gibi bazı ahmaklar, bazı salaklar, 'Eğer gelirse onu tutuklarız' diyor. Bunun ne anlama geldiğini anlamıyorlar mı? Düşünün... Bir nükleer devletin görevdeki lideri Almanya'ya gidiyor ve tutuklanıyor. Bu nedir? Rusya Federasyonu'na savaş ilanı!" ifadelerini kullanmıştı.