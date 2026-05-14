Medya dünyasında 'yapay zeka' depremi: New York Times'tan yazarlara sert yasak!

Gazetecilik etiği ve yapay zeka arasındaki gerilim tırmanırken, The New York Times radikal bir adım attı. Son dönemde sayfalarına sızan yapay zeka kaynaklı hatalar ve intihal vakalarıyla prestij kaybı yaşayan kurum, freelance (serbest çalışan) yazarlarına gönderdiği "periyodik hatırlatma" mesajıyla kırmızı çizgilerini belirledi. Gazete yönetimi, tüm içeriklerin "saf insan ustalığının ürünü" olması gerektiğini vurgulayarak dijital araçların kullanımına sınır getirdi.

METİN DÜZENLEMEK VE YENİDEN İFADE ETMEK DAHİ YASAK

NYT tarafından paylaşılan yeni yönerge, yalnızca yapay zekaya yazı yazdırmayı değil, mevcut metni bu araçlar aracılığıyla "temizlemeyi" veya "yeniden ifade etmeyi" de suç kapsamına alıyor. Yasaklılar listesinde ChatGPT, Gemini, Claude ve Perplexity gibi popüler sohbet robotlarının yanı sıra, görsel üretiminde kullanılan Adobe Firefly ve DALL-E gibi araçlar da yer alıyor. Freelance yazarların, hazırladıkları haberleri veya taslakları bu sistemlere "input" (girdi) olarak vermeleri dahi fikri mülkiyet ve orijinal üretim ilkeleri gereği engellendi.

SKANDALLAR ZİNCİRİ KARARDA ETKİLİ OLDU

Gazetenin bu sert tutumunun arkasında son aylarda yaşanan ağır hatalar yatıyor. Mart ayında, "Modern Love" köşesinde yayımlanan duygusal bir makalenin yapay zeka yardımıyla kurgulandığı ortaya çıkmıştı. Hemen ardından Nisan ayında, bir kitap eleştirisinde yapay zeka kullanımı nedeniyle ağır intihal saptanmış ve ilgili yazarla iş ilişkisi kesilmişti. NYT, bu tür vakaların gazetenin tarihsel güvenilirliğine gölge düşürdüğünü savunuyor.

BÜRO ŞEFİNİN 'YAPAY ZEKA' HATASI BARDAĞI TAŞIRDI

Yapay zeka krizi sadece serbest çalışanlarla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz hafta New York Times’ın Kanada Bürosu şefi imzasıyla çıkan bir haberde, bir siyasetçiye ait alıntının aslında yapay zeka tarafından uydurulmuş bir özet olduğu anlaşıldı. Gazete, haftalar sonra yayımladığı geniş kapsamlı düzeltme metninde, muhabirin yapay zekadan aldığı sonucu teyit etmesi gerektiğini kabul etti.

Futurism’in sorularına yanıt veren The New York Times, serbest çalışanlara düzenli olarak güncel rehberlik sağladığını belirterek, “Bu durumda yapay zekâ kullanımına ilişkin politikalarımız konusunda açık olmak istedik” açıklamasını yaptı. Gazete ayrıca kurum içi gazeteciler için yapay zekâ ve onaylı üretken yapay zekâ araçlarına ilişkin ayrı yönergeler bulunduğunu bildirdi.