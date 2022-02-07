Meghan Markle'ın 'Prenses Kate' paylaşımı ortaya çıktı
Merghan Markle'ın Kraliyet Ailesi hakkında hiçbir şey bilmediği iddiaları, The Tig'de gün yüzüne çıkarılan bir blog yazısıyla yalanlandı.
Meghan Markle, 2021'de Oprah Winfrey'e Prens Harry ile tanışmadan önce "Kraliyet ailesi hakkında hiçbir şey bilmediğini" iddia etmişti.
Markle, Winfrey'e şunları söylemişti: "Tanrıya şükür aile hakkında çok şey bilmiyordum. Teşekkürler Tanrım, araştırmamıştım. Bu konuda kafam karışmıştı.”
Ancak kraliyet yorumcusu Zoe Forsey, Sussex Düşesi'nin 2011'de Cambridge Düşesi Kate'in Prens William'la düğünü hakkında konuştuğunu ortaya çıkaran bir blog yazısına dikkat çekti. Ancak yazıya dair herhangi bir paylaşım yapılmadı. Blog sayfası ayrıca, Markle ve Prens Harry'nin evliliğinden önce kaldırılmıştı.
Pod Save the Queen'de konuşan Forsey, "Gerçekten popüler bir blog sayfasıydı. En sevdiğim blog yazısı, Cambridge Dükü ve Düşesi'nin düğününü kraliyet dışı olarak izlediğini blogunda yazdığı zamandı" dedi.
Konuyla ilgili konuşan Kraliyet editörü Russell Myers ise, "Ama Kraliyet Ailesi veya kim oldukları veya Prens Harry'nin kim olduğu hakkında hiçbir şey bilmiyordu" ifadelerini kullandı.
Sözü alan Forsey şöyle devam etti: "Hadi ama. Kraliyet düğününü çevreleyen tüm ihtişam ve koşullar hakkında paylaşımda bulundu."
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Öte yandan The Mail on Sunday, Sussex Düşesi'nin avukatlarının The Tig'in ticari markası için başvuruda bulunduğunu bildirdi.
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