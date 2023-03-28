Meksika Ulusal Göç Enstitüsü binasında yangın: 39 ölü, 40 yaralı
Meksika'nın Ciudad Juarez şehrinde bulunan Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) binasında çıkan yangında en az 39 göçmen hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.
ABD-Meksika sınırında bulunan Ciudad Juarez şehrindeki Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) binasında dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yerel basına göre yangında en az 39 göçmen hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.
Yangının tuvalette başlayan bir isyan sonrasında kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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