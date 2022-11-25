Meksika Yüksek Mahkemesi bazı suçlar için tutuklu yargılanma zorunluluğuna son verdi

25 Kasım 2022 Cuma, 12:10

Mahkeme, Meksiko'da duruşmaların genelde yıllar sürdüğünü belirterek duruşma süresince hapiste olmanın, suçlu bulunmadan ceza almakla eş değer olduğunu bildirdi.

Lopez Obrador'un "kefalet yok, hapis var" politikasına karşı tutuklu yargılanma zorunluluğunu iptal eden mahkeme, bunun yerine savcıların, yargılanan kişilerin serbest bırakılmaması için geçerli nedenlerle yargıçları ikna etmeleri gerektiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra yargıçların, diğer suçlardan yargılanan kişilerin de tutuklu yargılanmaması ihtimali konusunda, ilerleyen günlerde oylama yapabileceği bilgisi paylaşıldı.

DEVLET BAŞKANI LOPEZ OBRADOR KARARI ELEŞTİRDİ

Uzun zamandır görevini kötüye kullanan yargıçlara ve kararlarına karşı çıkan Lopez Obrador, Yüksek Mahkemenin bu kararını da eleştirdi.

Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, "Hakimler, yargıçlar ve sulh hakimleri nasıl beyaz yakalı suçluları savunabilir? Para kazanmak nasıl adaletin üstüne çıkabilir?" ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, uyuşturucu ve diğer suçlardan şüphelileri, prosedür ve teknik nedenlerle serbest bırakan yargıçları suçladı.

Meksikalı savcıların tehdit ve düşük maaş nedeniyle genellikle güçlü dosyalar hazırlayamadığını kaydeden Lopez Obrador, "Yargıçlar, şüphelileri dava dosyalarının zayıf olması sebebiyle serbest bırakabiliyor" dedi.

"Beyaz yakalı suçlulara" karşı önlem almak için Lopez Obrador, 2019'da pek çok suç için tutuklu yargılanmayı zorunlu hale getirmişti. Ayrıca Lopez Obrador'un yasaları değiştirmesi ile kefaletle serbest kalma seçeneği de kaldırılmıştı.

Meksika'da bir suçla itham edilen her 10 kişiden sadece ikisinin suçlu bulunduğu, bunun, yargılanmayı bekleyen yaklaşık 92 bin şüpheliden yaklaşık 75 bininin hapishanede yıllar geçirmesine rağmen mahkum edilmeyeceği anlamına geldiği ifade ediliyor.