Meksika, Çin'den fentanil sevkiyatlarını durdurmak için yardım istedi

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 15:14

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 15:14

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e yazdığı mektubu okudu.

Mektubunda, ABD'nin, ülkesindeki uyuşturucu çetelerini "terör örgütü" ilan etme çağrılarına işaret eden Lopez Obrador, ABD'nin bu tutumumun, "egemenliklerine yönelik bir tehdit ve manipülatif" olduğunu belirtti.

Lopez Obrador, Şi'ye ithafen "Size bu kaba tehditler konusunda yardımınızı talep etmek için değil, insani nedenlerle Çin'den fentanil sevkiyatlarını kontrol ederek bize yardım etmenizi istemek için yazıyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'den, Meksika'ya yapılan fentanil sevkiyatı hakkında kimlerin yaptığına ve hangi miktarlarda yapıldığına dair bilgi isteyen Lopez Obrador, aynı zamanda fentanilin Meksika'da üretilmediğini savundu.

FENTATİL ÜRETİMİ VE KAÇAKÇILIĞI

Meksika'da fentanil üretimi ve kaçakçılığı, ülkenin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesi açısından önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Washington, güneydeki komşularına, illegal yollarla ABD'ye getirilen fentanil ürünlerinin Meksika'daki üretim ve dağıtımını engelleme çabalarını artırmaları için baskı yapıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de her gün 150'den fazla kişi fentanil gibi sentetik uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybediyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 9 Mart'taki basın toplantısında, ülkesinde fentanil üretimine dair uygun kontrollerin bulunmadığı yönündeki iddiaları reddederek, bu sorunla ülkesinin değil ABD'nin uğraşması gerektiğini söylemişti.

Meksika Silahlı Kuvvetleri, geçen hafta Baja California eyaletinin Tijuana şehrinde 1,8 milyondan fazla fentanil hapı ve 400 kilo metamfetamin ele geçirmişti.