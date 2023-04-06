Meksika’da dövüştürülen horoz rakibine değil de sahibine saldırdı

Meksika’nın Colima eyaletinde dövüştürülmek için serbest bırakılan horoz rakibine değil de sahibine saldırdı. Horozun sahibi aldığı darbeler sonrasında ciddi şekilde yaralanırken ilginç görüntüler kameraya anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:31
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Meksika’nın Colima eyaletinin başkenti Colima'da horoz dövüşü esnasında ilginç anlar yaşandı.

Horoz dövüşü için boş bir alana getirilen 2 horoz sahipleri tarafından serbest bırakıldı. Fakat horozlardan biri karşısındaki horoz yerine sahibine saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağından ciddi şekilde yaralanan şahıs bir eliyle horozu yakalarken, diğer eliyle de bacağını tutarak yardım istedi. Bacağı kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Bacağından yaralanan horoz sahibinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları horozun ayağında kesici bir alet bulunduğu söyledi.

CEZASI YOK

Meksika’da yasalara göre horoz dövüşü için herhangi bir ceza bulunmuyor. Veracruz eyaletinde ise hayvan sömürüsü gerekçesiyle 2018 yılında horoz dövüşü etkinliklerine yasak getirilmişti. Yapılan bir araştırmaya göre Meksika’da her yıl en az 3 milyon horoz dövüşü düzenleniyor. Ülkenin belli bir kesiminde yoğun ilgi gören bu etkinliğin bıçak ve ateşli silah ticaretini de arttırdığı düşünülüyor.


Meksika horoz dövüşü saldırdı

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