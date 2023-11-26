Meksika'da 'çete hesaplaşması': 9 kişi öldü

Yayınlanma: 26.11.2023 - 14:07

Güncelleme: 26.11.2023 - 14:07

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu. Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Saldırının sebebinin 'çete hesaplaşması' olduğu değerlendiriliyor.

KAÇIRILAN 3 GAZETECİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Meksika'nın güney eyaleti Guerrero'da yakın zamanda kaçırılan üç gazeteci, güvenlik yetkililerinin yaptığı arama operasyonlarının ardından zarar görmeden serbest bırakıldı. Gazeteciler, eyalet başsavcılığının bu hafta turizm kenti Taxco'da kaybolmalarıyla ilgili soruşturma başlattığını söylediği beş kişi arasındaydı.

Article 19 isimli sivil toplum kuruluşu, Silvia Arce ve Alberto Sanchez'in çalıştığı yayın organının Taxco ofisine giren silahlı kişiler tarafından alıkonulduğunu aktardı. Yetkililer, cumartesi günü serbest bırakılan bir diğer gazetecinin ise haftalık olarak yayınlanan 'El Espectador de Taxco' isimli yerel gazetenin müdürü Marco Toledo olduğunu söyledi. Article 19'a göre Toledo'nun eşi ve oğlu da geçtiğimiz pazar günü evlerine giren beş silahlı saldırgan tarafından kaçırılmıştı.

Meksika'nın basın mensupları için 'dünyanın en ölümcül ülkelerinden biri olduğunu' bildiren Article 19, bu yıl 5 gazetecinin öldürüldüğünü aktardı.