Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü

Meksika'da sıcak hava balonunun alev alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:14
Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü
Abone Ol google-news

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya 40 kilometre uzaklıktaki antik kent Teotihuacan'da, sıcak hava balonunun sepeti havalandıktan sonra alev aldı.

Yangın nedeniyle balondan atlayan biri kadın iki turist hayatını kaybetti, bir kız çocuğu da yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki turistin yanan sepetten atladığı anlar yer aldı.

 


Meksika Sıcak hava balonu sıcak hava Yangın

İlgili Haberler

Tekirdağ'da fabrika yangını!

Tekirdağ'da fabrika yangını!
Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi

Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi
Of'ta korkutan çatı yangını

Of'ta korkutan çatı yangını

En Çok Okunan Haberler