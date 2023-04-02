Meksika'da sıcak hava balonu alev aldı: 2 ölü

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:14

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 10:23

Meksika'nın başkenti Meksiko'ya 40 kilometre uzaklıktaki antik kent Teotihuacan'da, sıcak hava balonunun sepeti havalandıktan sonra alev aldı.

Yangın nedeniyle balondan atlayan biri kadın iki turist hayatını kaybetti, bir kız çocuğu da yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iki turistin yanan sepetten atladığı anlar yer aldı.