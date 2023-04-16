Meksika’da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı

Meksika’da halka açık yüzme havuzuna düzenlenen silahlı saldırıda 1’i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 10:49
Meksika’da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı
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Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Cortazar kentindeki tatil beldesi La Palma’da halka açık yüzme havuzuna silahlı saldırı düzenlendi.

Dün yerel saatle 16.30 sıralarında düzenlenen saldırıda, 1’i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Saldırının ardından olay yerinden kaça saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

Yetkililer, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.


Meksika Havuz

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