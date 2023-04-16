Meksika’da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 16.04.2023 - 10:49

Güncelleme: 16.04.2023 - 10:49

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Cortazar kentindeki tatil beldesi La Palma’da halka açık yüzme havuzuna silahlı saldırı düzenlendi.

Dün yerel saatle 16.30 sıralarında düzenlenen saldırıda, 1’i çocuk toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Saldırının ardından olay yerinden kaça saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

Yetkililer, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

