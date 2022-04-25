Meksika'da kadınlar 'şiddete' tepki için sokaklara döküldü

25 Nisan 2022 Pazartesi, 09:23

Başkent Meksiko ile en büyük ikinci kent Monterrey'de meydanlara çıkan kadın örgütleri, şiddete tepki göstererek, yetkililere adalet çağrısında bulundu. Meksiko'nun en büyük caddesi La Reforma'da yürüyüşe geçen gruplar, Bağımsızlık Meleği Anıtı'nın önünde bir araya gelip kadın cinayetleri ve erkek şiddetini protesto etti.

Özellikle 21 Nisan'da ülkenin kuzeyinde ölü bulunan 18 yaşındaki Debanhi Escobar cinayetini kınayan sloganlar atan gruplar, suçluların derhal bulunmasını istedi.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADA

Meksika'nın sadece Nuevo Leon eyaletinde, yılbaşından bu yana en az 30 kadın cinayeti işlendi. Escobar, 9 Nisan'da bir taksiden indikten sonra ortadan kaybolmuş ve cesedi Nuevo eyaletindeki yolda bulunmuştu.

Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.