Meksika'da kadınlar 'şiddete' tepki için sokaklara döküldü
Son zamanlarda yeniden artan kadın cinayetleri nedeniyle Meksika'daki kadınlar, sokaklarda gösteri düzenledi.
Başkent Meksiko ile en büyük ikinci kent Monterrey'de meydanlara çıkan kadın örgütleri, şiddete tepki göstererek, yetkililere adalet çağrısında bulundu. Meksiko'nun en büyük caddesi La Reforma'da yürüyüşe geçen gruplar, Bağımsızlık Meleği Anıtı'nın önünde bir araya gelip kadın cinayetleri ve erkek şiddetini protesto etti.
Özellikle 21 Nisan'da ülkenin kuzeyinde ölü bulunan 18 yaşındaki Debanhi Escobar cinayetini kınayan sloganlar atan gruplar, suçluların derhal bulunmasını istedi.
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Meksika'nın sadece Nuevo Leon eyaletinde, yılbaşından bu yana en az 30 kadın cinayeti işlendi. Escobar, 9 Nisan'da bir taksiden indikten sonra ortadan kaybolmuş ve cesedi Nuevo eyaletindeki yolda bulunmuştu.
Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.
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