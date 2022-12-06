Meksika'da kan donduran olay: Hamile kadını katlettiler, bebeğini çaldılar!
Meksika'da günlerdir kayıp olarak aranan hamile kadının cansız cesedi bulundu. İnceleme yapan ekipler, hamile kadının bebeğinin çalındığını açıkladı.
Meksika’nın Nuevo Leon eyaletine bağlı Escobedo şehrinde 26 Kasım günü cep telefonu uygulamasıyla çağırdığı taksiye bindikten sonra ortadan kaybolan 19 yaşındaki 8 aylık hamile kadının günler sonra cansız bedenine ulaşıldı.
(19 yaşındaki Martha)
BİR KADIN CESEDİ DAHA BULUNDU
Nuevo Leon Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 8 aylık hamile olan Martha adlı kadının cesedinin öldürülen bir başka kadının cesediyle birlikte bir depoda bulunduğu bildirildi. Martha'nın bebeğinin çalındığını ve kendisinin boğularak öldürüldüğünü açıklayan Başsavcılık, öldürülen diğer kadının ise takside Martha’ya eşlik eden Claudia adlı 34 yaşındaki arkadaşı olduğunu belirtti.
Çalınan bebeğin akıbeti henüz bilinmezken, Başsavcılık olayla ilgili soruşturmanın kadın cinayeti çerçevesinde yürütüldüğünü ve çalınan bebeğin arandığını bildirdi.
(Reagan Michelle Simmons-Hancock)
AYNI SKANDAL ABD'DEN
ABD'de Ekim 2020'de Taylor Parken isimli bir kadın, 21 yaşındaki hamile Reagan Michelle Simmons-Hancock'ı karnındaki bebeği çalmak için katletmişti. Bu dehşet olay tüm dünyada geniş bir yankı uyandırmıştı.
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