Meksika’da otele silahlı saldırı: 11 ölü, 5 yaralı
Meksika’nın Celaya kentinde bulunan bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
Meksika’nın Guanajuato eyaletinde bulunan Celaya kentindeki Gala Otel’e ve yakınında bulunan 2 bara silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Görgü şahitleri, yerel saatle 22.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda 15 kişinin oteli ve bitişiğindeki 2 barı basarak 30 el ateş açtığını belirtti. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.
OLAY YERİNİ ATEŞE VERDİLER
Saldırı anında kaçarak otele sığınan bir kişi, her şeyin sadece birkaç dakika içinde gerçekleştiğini aktardı. Şüphelilerin kaçmadan önce molotof kokteyli atarak olay yerini ateşe verdiği öğrenildi.
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