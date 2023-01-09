Meksika'da yarasa tarafından ısırılan üç kardeşten ikisi öldü
Meksika'da bir yarasa tarafından ısırılan üç küçük kardeşten ikisi kuduz nedeniyle yaşamını yitirdi.
Meksika'da iki küçük kardeş, bir yarasa tarafından ısırıldıktan sonra kuduz nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika'nın uzak bir dağ köyü olan Palo de Lima'da yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu 7 Ocak'ta, 7 yaşındaki erkek kardeşi ise 28 Aralık'ta hayatını kaybetti.
Oaxaca'daki Doktor Aurelio Valdivieso Genel Hastanesi'nde vefat eden çocukların yarasa ısırmasından sonra kuduza yakalandığı yapılan testlerde ortaya çıkmıştı.
İki yaşındaki kız kardeşleri olan üçüncü bir çocuk da dokuz günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Her üç çocuğun da Aralık ayı başında yarasalar tarafından ısırıldığı, olaydan birkaç gün sonra ise hastaneye götürüldüğü iddia ediliyor.
Bölge yetkilileri, ailenin çocukları daha erken hastaneye götürmesini engelleyen faktörün yoksulluk olduğunu savundu.
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