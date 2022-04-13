Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarında 6 ceset bulundu
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yol kenarındaki bir arazide 6 cesedin bulunduğu bildirildi.
Eyalet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Pinos bölgesinde yol kenarında 5 erkek, bir de kadın cesedinin bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ölüm nedenlerinin henüz bilinmediği ancak cesetlerin buraya başka bir bölgeden getirildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Polisin olay yerini güvenlik kordonuna aldığı ve bölgede geniş çaplı arama başlattığı aktarıldı.
Kurbanların Jalisco ve Sinaloa çeteleri arasındaki hesaplaşma sonucunda öldürülmüş olabileceği düşünülüyor.
Meksika'da kayıpları arama komisyonu raporlarına göre, ülkede kayıp ihbarı verilen 94 bin 500 kişiden haber alınamıyor.
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