Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

10 Nisan 2022 Pazar, 22:24

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti.

ANSIZ BEDENİ İNCELENMEK ÜZERE KALDIRILDI



Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi. Kadir Sütçü’nün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.