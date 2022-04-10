Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu

Arnavutköy’deki ormanlık bir alanda erkek cesedi bulundu. 38 gün önce öldüğü tespit edilen ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

(İHA)
10 Nisan 2022 Pazar, 22:24
Arnavutköy'de ormanlık alanda 38 günlük ceset bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Boğazköy mevkiindeki ormanlık alanda mantar toplamaya gelen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede hareketsiz yatan şahsın ölü olduğunu tespit etti.

ANSIZ BEDENİ İNCELENMEK ÜZERE KALDIRILDI

Çalışmaların devamında, 38 gün önce başından vurularak öldüğü belirlenen cesedin Kadir Sütçü adında erkek şahsa ait olduğu öğrenildi. Kadir Sütçü’nün cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


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