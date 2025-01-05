Melbourne Havalimanı'nda panik anları: Uçağın iniş takımları alev aldı!

Avustralya'daki Melbourne Havalimanı'nda EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağın kalkış sırasında iniş takımları alev aldı.

Melbourne Havalimanı'nda panik anları: Uçağın iniş takımları alev aldı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 18:18

Melbourne Havalimanı'nda, Etihad Airways'in Abu Dabi'ye gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan EY461 sefer sayılı Boeing 787 tipi uçağının iniş takımlarının alev aldığı ve lastiklerinin patladığı bildirildi.

Melbourne Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olayın kalkış ve varışlarda gecikmelere neden olduğu fakat havacılık kurtarma ve itfaiye servislerinin hızla müdahale ettiği belirtildi.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Uçaktaki 271 yolcu otobüslerle terminale götürülürken, pistte onarım çalışmalarına başlandı.

Etihad Airways, yaşanan rahatsızlık nedeniyle özür dileyerek, yolcular ile mürettebatın güvenliğinin ve konforunun öncelikleri olduğunu kaydetti.


Etiketler: #HAValimanı #Abu Dabi #uçak

İlgili Haberler

Şam Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor... Tarih verildi!

Şam Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor... Tarih verildi!
İstanbul Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanı seçildi: Fiyatlarıyla rakiplerini geride bıraktı

İstanbul Havalimanı dünyanın en pahalı havalimanı seçildi: Fiyatlarıyla rakiplerini geride bıraktı
Devletin kasasından bir kuruş çıkmayacaktı, milyonlar Zafer Havalimanı’na aktı: Garanti ödemelerin ‘zaferi’

Devletin kasasından bir kuruş çıkmayacaktı, milyonlar Zafer Havalimanı’na aktı: Garanti ödemelerin ‘zaferi’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler