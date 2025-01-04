Şam Havalimanı'ndan uçuşlar başlıyor... Tarih verildi!

Yayınlanma: 04.01.2025 - 16:27

Güncelleme: 04.01.2025 - 16:27

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nın 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi.

Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan 18 Aralık'ta kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yapmıştı.

ŞAM HAVALİMANI

Suriye'nin başkenti Şam şehrinde hizmet vermekte olan uluslararası bir havalimanıdır. Resmî olarak 1970'lerde açılmış olup, Suriye'nin en yoğun havalimanıdır. Son gelişmelerle birlikte önemli bir büyüme oranı kaydedeceği öngörülmektedir. Suriye devlet hava yolları Syrian Air tarafından ana bağlantı merkezi olarak kullanılmaktadır.

SON GELİŞMELER

7 Aralık 2024'te devrik lider Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından, havalimanı tüm uçuş operasyonlarını askıya aldı. Gerekli hazırlıkların ardından, 17 Aralık 2024'te Halep'e giden bir Syrian Airlines uçuşuyla iç hat uçuşları yeniden başladı.

Yeniden açılmasına rağmen, havalimanı 1 Ocak 2025'e kadar tüm uçuşların yeniden askıya alındığını duyurdu. Ancak bu karar, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi (SCAA) tarafından özel izin verilen uçuşlar için geçerli değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Havalimanı, Şam'ın yaklaşık 20 kilometre güneydoğusunda yer almakta olup, deniz seviyesinden 616 metre (2,020 fit) yükseklikte bulunmaktadır.

Havalimanı, her biri yaklaşık 3 bin 600 metre (11.800 fit) uzunluğunda olan iki asfalt piste (05R/23L ve 05L/23R) sahiptir ve çeşitli uçak boyutlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.