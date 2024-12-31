Devletin kasasından bir kuruş çıkmayacaktı, milyonlar Zafer Havalimanı’na aktı: Garanti ödemelerin ‘zaferi’

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) Meclis’e sunulan Sayıştay denetim raporu, yap-işlet-devret modeliyle yapılan harcamaların kamuya maliyetini ortaya çıkarttı.

Buna göre 2022’de 332 milyon 537 bin TL olan garanti gideri ödemeleri, 2023 yılında 393 milyon 412 bin TL’ye yükseldi. Bu tutarın 174 milyon 742 bin 523 TL’si Ankara Esenboğa Havalimanı için ödendi.

Çok tartışma konusu olan Zafer Havalimanı’na verilen yolcu garantisi için ise 218 milyon 40 bin 565 TL işletici şirkete verildi.

Ayrıca raporda işletme süresi 29 yıl 11 aylığına verilen Zafer Havalimanı’nın işletme bitiş tarihinin 21 Mart 2044’te olduğu da anımsatıldı. Öte yandan; denetim raporunda kamu-özel işbirliğiyle yapılan havalimanlarına ilişkin tespitlere de yer verildi.

Raporda bazı KÖİ kapsamındaki havalimanlarında işletmeci firmaya verilen taşınırlara ilişkin kayıt tutulmadığı belirtilerek “KÖİ kapsamında işletilen havalimanlarında bulunan maddi duran varlıkların takip işlemlerine ilişkin gerekli önlemlerin alınması önerilir” denildi.