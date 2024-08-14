Melbourne'de e-scooter yasağı: 'Güvenlik riskleri oluşturdu...'

Yayınlanma: 14.08.2024 - 12:19

Güncelleme: 14.08.2024 - 12:19

Avustralya'nın Melbourne şehri, kiralık elektronik scooterları, kabul edilemez güvenlik riskleri oluşturdukları gerekçesiyle yasakladı.

Şehir meclisi, şubat 2022'de bu araçları iki yıllık bir deneme süreciyle şehirde kullanıma sunmuştu, ancak o zamandan beri meydana gelen yüzlerce kaza, halkın tepkisini ve şikayetlerini artırdı.

Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece, bazı scooter kullanıcılarının kötü davranışlarından bıktığını belirterek, "Çok fazla insan kaldırımlarda scooter kullanıyor. Scooterlar düzgün park edilmiyor, şehrin her yerine dağılmış durumda ve bu durum düşme tehlikesi yaratıyor" dedi.

Reece, Paris'in geçen Eylül ayında aldığı benzer bir kararı örnek aldıklarını belirtti.

YASAĞIN HEMEN UYGULANMASI KARARLAŞTIRILDI

Şehir meclisi, salı akşamı yaptığı oylamada 6-4 oyla scooterları neredeyse hemen yasaklama kararı aldı.

Lime ve Neuron gibi operatör firmalara scooterları 30 gün içinde kaldırmaları talimatı verildi.

Şirketlerin sözleşmelerinde hala altı aylık bir süre kalmış olmasına rağmen, son haftalarda yaptıkları kampanyalar ve güvenliği artırmaya yönelik yatırımlar sonuçsuz kaldı.

Melbourne'deki bir hastane tarafından aralık 2023'te yayımlanan bir rapor, 2022 yılında 250'ye yakın scooter kullanıcısının acil servise yaralanma nedeniyle başvurduğunu ortaya koydu.

Yaralanmaların çoğunluğu, alkol kullanımı, aşırı hız ve kask takmama gibi faktörlerden kaynaklandı. Hastane yetkilileri, bu kazaların bazılarının ölümlerle ve beyin hasarıyla sonuçlandığını, yaralanmaların ise ağırlıklı olarak gençler arasında görüldüğünü bildirdi.