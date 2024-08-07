Hayranlarından özür diledi... BTS yıldızı Scooter'dan düştü, ehliyetini kaptırdı
Koreli müzik grubu BTS üyesi Suga, alkollü halde elektrikli scooter kullandığı için para cezasına çarptırıldı ve ehliyeti iptal edildi. 31 yaşındaki sanatçı, sosyal medya hesabında açıklama yaparak hayranlarından özür diledi.
Ünlü K-pop grubu BTS üyesi Suga, alkollüyken elektrikli scooter kullandığı için para cezasına çarptırılmasının ardından özür diledi.
Sosyal medyada paylaşımda bulunan yıldız, hayranlarına "hayal kırıklığı yaratan bir haber" verdiği için üzgün olduğunu ve özür dilediğini belirtti.
ALKOLLÜ HALDE E-SCOOTER'DAN DÜŞTÜ
Paylaşımında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de eve giderken "karayolu trafik yasasını ihlal ettiğini" ve "alkollü halde eve giderken elektrikli scooter kullanılmayacağını unuttuğunu" açıkladı.
Suga sosyal medya platformu Weverse'de "Elektrikli scooter'ı evimin önüne park ederken yere düştüm ve yakınlarda bir polis memuru vardı. Alkol testi yapıldı, ardından ehliyetim iptal edildi ve para cezasına çarptırıldım" diye itiraf etti.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına göre, polisler kanındaki alkol oranını yüzde 0.08 olarak belirledi.
BTS üyesi, "Kimsenin veya hiçbir mülkün zarar görmemesine rağmen bu, tamamen benim sorumsuzluğumdu ve hiçbir mazeretim yoktur. Dikkatsizliğim ve hatalı davranışım nedeniyle zarar görenlerden özür diliyorum ve bunun gelecekte tekrarlanmamasını sağlayacağım" diyerek ekledi.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ
BTS'in plak şirketi Bighit de olay hakkında bir özür metni yayınladı.
Şirket, yapılan açıklamada "BTS üyesi Suga'nın karıştığı olay ve elektrikli scooter kazası için en içten özürlerimizi sunuyoruz" diye belirtti.
Başarılı grubun üyeleri şu anda askerlik görevlerini yerine getirdikleri için müzik kariyerlerine ara verdiler.
Geçen yıl göreve başlayan Suga, düzenli muharebe görevi için uygun olmadığına karar verilmesinin ardından sosyal hizmet görevlisi olarak görev yapıyor.
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