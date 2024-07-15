Scooter’ın çarptığı 80 yaşındaki erkek yaralandı
Balıkesir’in Erdek ilçesindeki kazada, scooter kullanan A.Y. (15), yaya geçidinden geçen yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan L.D’ye (80) çarptı.
Kaza sonucu yere düşen L.D. kafasının arka kısmından yaralandı.
L.D. kaza sonrası olay yerine 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan L.D.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
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