Scooter’ın çarptığı 80 yaşındaki erkek yaralandı

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki kazada, scooter kullanan A.Y. (15), yaya geçidinden geçen yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 10:19
Scooter’ın çarptığı 80 yaşındaki erkek yaralandı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Erdek’e bağlı Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan L.D’ye (80) çarptı.

Kaza sonucu yere düşen L.D. kafasının arka kısmından yaralandı.

L.D. kaza sonrası olay yerine 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan L.D.’nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.


112 Acil haberleri scooter haberleri

İlgili Haberler

Elektrikli scooter yasakları büyümeye devam ediyor: Son eklenen iki kentse Almanya'dan...

Elektrikli scooter yasakları büyümeye devam ediyor: Son eklenen iki kentse Almanya'dan...
Kartal’da scooter ile kaza yapan şahıs ağır yaralandı

Kartal’da scooter ile kaza yapan şahıs ağır yaralandı
Kuşlar elektrikli scooter'ların seslerini taklit etmeye başladı: 'Bu sesi çekici buluyorlar'

Kuşlar elektrikli scooter'ların seslerini taklit etmeye başladı: 'Bu sesi çekici buluyorlar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler