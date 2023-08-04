Meloni, Placebo'nun solisti Molko'ya hakaret davası açtı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, rock grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, bir konser sırasında kendisine yönelik aşağılayıcı sözlerden dolayı hakaret davası açtı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, rock grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, kendisine alenen "ırkçı" ve "faşist" dediği için hakaret davası açtı.
Molko, Meloni'ye yönelik hakaret içeren ifadeleri, grubun Temmuz ayında ülkede düzenlenen Sonic Park festivalindeki bir konser sırasında kullanmıştı.
Konsere katılan hayranları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Molko'nun, İtalyanca olarak "Giorgia Meloni, bok parçası, faşist, ırkçı" diye bağırdığı görüldü.
Savcılar, olaydan bir hafta sonra Molko hakkında harekete geçerek, "devlet kurumlarına hakaretten" soruşturma açtı.
İtalyan yazar Roberto Saviano da Meloni hakkında göçmenlik konusundaki tutumu nedeniyle yaptığı yorumlar nedeniyle yargılanıyor.
Meloni, Saviano'ya hakaret suçundan dava açtı. Roma'daki bir mahkeme, yazarın yargılanması gerektiğine karar verdi. Saviano suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
İtalya'nın ceza kanununa göre, hükümeti, parlamentoyu, mahkemeleri ve orduyu da kapsayan "cumhuriyeti alenen aşağılayan" herkes 1,000 ila 5 bin euro arasında para cezasına çarptırılabilir.
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