Merkel, Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Bu konuyu çok sık konuştum

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:53

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:55

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, görevinin sona ermesinden bu yana ilk kez bir televizyon röportajı verdi.

ZDF'ye konuşan Merkel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği temaslarda Almanya'da yaşayan Türklerin durumu ile ilgili konuların da gündeme geldiğinden bahsetti.

Merkel, Erdoğan'a, Almanya'daki Türkler konusunda "ülkede sürekli olarak yaşamış olan herkesin Şansölyesi olduğunu söylediğini" açıkladı.

Merkel, "Bu konuyu Erdoğan ile de çok sık konuştum" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan ikinci ya da üçüncü kuşak Türk kökenli vatandaşlardan kimin sorumlu olduğu konusunun masada konuşulduğunu belirten Merkel, "Ben de Erdoğan'a her zaman 'Dikkat edin, onların başbakanı benim' dedim" ifadelerini kullandı.

Merkel, "Almanya herkesi kucaklıyor, Artık ülkemizde kalıcı olarak yaşayan ve her zaman burada yaşamamış olan çok sayıda insanımız olduğu için, onları kabul etmek bizim için yeni bir görev" diye konuştu.