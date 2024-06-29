Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:24

Güncelleme: 29.06.2024 - 13:24

İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan erken seçimlerde reformist aday Mesut Pezeşkiyan seçimleri önde götürüyor. Peki, Mesut Pezeşkiyan kimdir? İran'da seçimi önde götüren aday Mesut Pezeşkiyan kaç yaşında, nereli?

MESUT PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesut Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad'da İranlı Türk bir baba ve İranlı Kürt bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1973 yılında diplomasını alarak zorunlu askerlik görevini yapmak üzere Zabol'a taşındı. Bu dönemde tıpla ilgilenmeye başladı. Hizmetini tamamladıktan sonra memleketine döndü ve burada tıp fakültesine girdi ve genel tıp alanında dereceyle mezun oldu. İran-Irak Savaşı (1980–1988) sırasında Pezeşkiyan sık sık ön safları ziyaret etti ve burada sağlık ekipleri göndermekten, savaşçı ve doktor olarak çalışmaktan sorumlu oldu. Pezeşkiyan, Pratisyenlik kursunu 1985 yılında tamamladı ve tıp fakültesinde Fizyoloji dersleri vermeye başladı.

Savaştan sonra Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde genel cerrahi ihtisasını yaparak eğitimine devam etti. 1993 yılında İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden kalp cerrahisi yan dal uzmanlığını aldı. Daha sonra kalp cerrahisi uzmanı oldu ve 1994 yılında Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin rektörü oldu ve bu görevi beş yıl sürdürdü.

MESUT PEZEŞKİYAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Pezeşkiyan'ın siyasi yolculuğu, 1997 yılında Sağlık Bakanı Yardımcısı olarak Muhammed Hatemi'nin yönetimine katılmasıyla başladı. Dört yıl sonra Sağlık Bakanı olarak atandı ve 2001-2005 yılları arasında görev yaptı. O tarihten bu yana beş kez İran parlamentosuna Tebriz'i temsilen seçildi ve 2016'dan 2020'ye kadar parlamentonun Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Pezeshkian bir Kur'an öğretmeni ve Şii Müslümanlar için önemli bir metin olan Nehc el-belağa'nın okuyucusudur. Aynı zamanda İran-Türkiye Dostluk Derneği'nin de üyesidir.

MESUT PEZEŞKİYAN'IN ÖZEL HAYATI

Pezeşkiyan'ın karısı jinekologdu. Pezeşkiyan, 1993 yılında eşini ve çocuklarından birini trafik kazasında kaybetti. Geriye kalan iki oğlunu ve kızını tek başına büyüttü ve bir daha evlenmedi. Kızı Zahra Pezeşkiyan, Şerif Teknoloji Üniversitesi'nden kimya alanında yüksek lisans derecesine sahip ve Ruhani hükümeti iktidara gelmeden önce Jam Petrokimya'da çalışıyordu.

26 Şubat 2016'da parlamentonun açık oturumunda, Tanrı'nın kendisini bir Türk olarak yarattığını ve hiç kimsenin Türklerin dili ve kültürü ile alay etme hakkına sahip olmadığını, İran'daki Türklerin ve diğer etnik grupların Anayasa'nın 15. maddesine göre okullarda kendi dillerinde yazabilmeleri, konuşabilmeleri ve öğrenebilmeleri gerektiğini söylemiştir. Pezeşkiyan, İran'da Türk takımı olan Traktör takımın taraftarıdır.