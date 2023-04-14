Metallica yeni albümü '72 Seasons'ı tanıttı

Dünyaca ünlü heavy metal grubu Metallica, yeni albümü '72 Seasons' için hayranlarına özel bir dinleme partisi düzenlendi. Özel parti, tüm dünyayla birlikte Türkiye'deki sinema salonlarında da gösterildi.





Türkiye'nin birçok ilinde Metallica hayranları, albümü piyasaya sürülmeden önce dinlemek için sinema salonlarına gitti.





