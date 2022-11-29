Metallica yeni albümü '72 Seasons'ın ilk teklisini yayınladı
Dünyaca ünlü müzik grubu Metallica, "72 Seasons" albümünden ilk teklisi "Lux Æterna"yı yayınladı. Albümün 2023 yılında raflarda olacağı açıklandı.
Metallica'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Grup, yakında çıkacak olan 12'nci stüdyo albümünü, albümden yer alan "Lux Æterna" teklisiyle duyurdu.
Prodüktörlüğünü Greg Fidelman, James Hetfield ve Lars Ulrich'in üstlendiği "72 Seasons" albümü, 14 Nisan 2023'te dinleyiciyle buluşacak.
6 YIL SONRA...
2016’da yayınlanan "Hardwired… To Self-Destruct"tan altı yıl sonra gelen yeni albümü, 77 dakikadan fazla sürüyor ve 12 parçadan oluşuyor.
Grup, albümün ilk single'ı "Lux Æterna"yı dün yayınladı. Albümde yer alacak diğer parçaların isimleri ise şöyle: "72 Seasons", "Shadows Follow", "Screaming Suicide", "Sleepwalk My Life Away", "You Must Burn!", "Crown of Barbed Wire", "Chasing Light", "If Darkness Had a Son", "Too Far Gone?", "Room of Mirrors", "Inamorata."
DÜNYA TURUNA ÇIKACAKLAR
Grubun 2023 yılında geniş çaplı bir turneye çıkacağı da duyuruldu. Turne ABD ve Meksika hariç Batı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Listede Türkiye yer almıyor.
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